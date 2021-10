Julien Béland tranche en prolongation

RIMOUSKI | L’attaquant recrue de l’Océanic, Julien Béland, a marqué en prolongation pour donner la victoire 3-2 aux siens sur les Tigres de Victoriaville ce dimanche devant 2 555 spectateurs au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

Xavier Cormier et Frédéric Brunet avaient marqué en temps réglementaire. La réplique était venue de Loïk Daigle et Igor Guriunov. «C’est un match en trois temps. Nous n’avons pas connu une bonne première période. Les Tigres étaient plus sur la rondelle que nous. Nous avons mieux fait en deuxième et j’ai beaucoup aimé notre troisième période où nous étions beaucoup plus sur la rondelle», a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Photo Alexandre D'Astous

Lent départ de l’Océanic

L’Océanic a amorcé le match très lentement. La formation de Serge Beausoleil a décoché son premier lancer à la 15e minute. Le gardien de l’Océanic, Patrick Hamrla a été battu à deux reprises, mais les deux buts ont été refusés après visionnement pour des hors-jeux non signalés sur la patinoire. «Nous nous sommes fait parler après la première période et nous avons bien rebondi. C’est un bel effort d’équipe qui nous a permis d’aller chercher la victoire», a commenté la première étoile de la rencontre, Frédéric Brunet.

Cormier ouvre la marque

Deuxième période plus partagée, comme l’indique le chiffre des lancers de six contre six. L’Océanic a été le seul à s’inscrire au pointage lorsque Xavier Cormier a fait dévier un tir bas de Louis Robin pour battre le gardien des Tigres, le vétéran Nicolas Hurtubise. Le défenseur Frédéric Brunet a initié la séquence avec une montée d’un bout à l’autre de la patinoire.

Photo Alexandre D'Astous

En début de troisième période, Xavier Cormier a frappé le poteau. Peu de temps après, Loïk Daigle a profité d’un revirement en zone neutre pour créer l’égalité 1-1. La réplique n’a pas tardé. Frédéric Brunet a battu le gardien des Tigres d’un lancer des poignets dans le haut du filet. Igor Guriunov a créé l’égalité 2-2 avec 1:25 à faire en troisième période.

En bref

Patrick Hamrla était de retour devant la cage de la formation rimouskoise. Serge Beausoleil a apporté deux changements à sa formation alors que le défenseur Charles Côté remplaçait le jeune Luke Coughlin et que Maël St-Denis a pris la place de Maxim Coursol. Simon Maltais était laissé de côté pour un deuxième match de suite. Les Tigres étaient évidemment privés des services des vétérans de 19 ans Nicolas Daigle et Massimo Siciliano qui font face à des accusations criminelles d’agression sexuelle. L’Océanic reçoit le Phoenix de Sherbrooke mercredi.