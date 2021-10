L’offensive du Rouge et Or s’éclate

La foule présente au match entre les Stingers de Concordia et le Rouge et Or de l’Université Laval n'est pas repartie déçue du Stade Telus. En plus de la victoire de l’équipe locale 36-10, les partisans ont constaté que le futur de l’attaque était entre bonnes mains avec le pivot Arnaud Desjardins. Il a terminé sa journée de travail avec quatre passes de touché pour conduire le Rouge et Or vers un gain de 36-10.

