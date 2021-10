Parmi les dieux de l’Olympe

L’alpiniste de Québec François-Guy Thivierge a entamé en août 2019 le défi de sa vie : gravir 55 montagnes en 55 mois pour souligner ses 55 ans. Sur une base régulière, Le Journal vous présente une montagne qu’il a gravie dans le cadre de ce projet.

Dans la mythologie du mont Olympe, il y a eu les Zeus, Apollon, Athéna et autres vénérés dieux grecs. À cette brochette divine se greffent désormais François-Guy Thivierge et sa bande. L’alpiniste s’est offert un saut hors des frontières du Canada, question de reprendre son erre d’aller après que la pandémie l’eut forcé à ralentir la cadence dans sa quête de gravir 55 montagnes en 55 mois.

Quand il a entamé le projet de sa vie pour souligner ses 55 ans, en août 2019, Thivierge était loin de se douter que, quelques mois plus tard, il y aurait du sable dans l’engrenage.

Après quelques montagnes en Europe et en Amérique centrale, l’aventurier n’a eu d’autre choix que de limiter son terrain de jeu au Canada en raison des contraintes sanitaires.

Son projet a tout de même continué de rouler, même à vitesse réduite. Sauf qu’il y a quelques semaines, lorsqu’il est rentré au bercail, à Québec, après un séjour fructueux dans l’Ouest canadien, l’appel de l’Europe s’est avéré irrésistible.

Photo courtoisie

« Quand je suis revenu de l’Ouest, j’ai contacté mon ami Serge Massad. Avec d’autres amis (Michel Weacther et Christophe Tagnetti), il prévoyait déjà partir en Europe. Il m’a invité à partir avec son groupe au dernier moment. Les montagnes qu’il y avait dans leur planification m’ont vraiment intéressé et j’ai sauté sur l’occasion », raconte celui qui a défait et refait sa valise en un temps record.

Fasciné par l’histoire

En moins de temps qu’il le faut pour crier gyros, Thivierge et ses acolytes ont mis le cap sur la Grèce, afin de gravir le mont Olympe, lieu longtemps considéré comme sacré par les Grecs.

« C’est une montagne qui est spéciale pour sa mythologie, son histoire. Elle a été vénérée par les Grecs pour ses sommets vertigineux et ses pointes rocheuses. C’est un endroit qui a été longtemps considéré comme impossible à grimper. »

Photo courtoisie

« Il y a quelque chose d’émotif à se retrouver sur cette montagne parce qu’il y a une grande histoire mythologique. Je ne grimpe pas juste pour l’aspect sportif, mais aussi pour l’aspect historique et culturel. Mon défi me permet de voyager dans des pays que je n’ai jamais découverts et des montagnes que je n’ai jamais gravies. J’ai beaucoup de gratitude », lance le grimpeur reconnu.

À couper le souffle

À partir d’Athènes, le quatuor s’est rendu au pied de la montagne des Balkans, dans le village de Paralia, aux abords de la mer Égée. Pendant deux journées, l’équipe a fait l’aller-retour de haut en bas de l’Olympe, sur un dénivelé de 2000 m.

« Sur le plan technique, ce n’est pas une randonnée facile, parce qu’elle finit avec des parois rocheuses. C’est entre la marche et l’escalade. Le niveau de difficulté est intermédiaire. Pour des sportifs et aventuriers québécois qui aimeraient aller en Grèce, c’est un sommet accessible. »

Photo courtoisie

« Le début est très beau avec un sentier dans une forêt avec les couleurs automnales. On longe des cours d’eau et le sentier sillonne des précipices. Une fois arrivé au refuge après trois heures de marche, on a eu une vue incroyable sur le paysage. Le lendemain matin, on est reparti avec le soleil au-dessus de notre tête et les nuages sous nos pieds. C’était spectaculaire ! », décrit Thivierge.

Comme dans toute montagne qu’il se donne la peine d’explorer, même quand le défi n’est pas à son paroxysme, l’alpiniste demeure aux aguets, comme le lui a rappelé un triste incident lors de son passage sur l’Olympe.

Photo courtoisie

« Quand la partie rocheuse commence, l’action débute pour vrai. Tu dois regarder partout où tu mets les pieds parce que la veille de notre passage, quelqu’un est tombé et il est mort. On s’est dit qu’il ne fallait pas prendre ça à la légère. On a repris une conscience encore plus grande que même sur une montagne où il n’y a pas de crevasses ou d’avalanche, il peut toujours y avoir du danger. Il y a eu une belle entraide d’équipe », note-t-il.

Liberté retrouvée

S’il s’est dit privilégié dans les derniers mois de pouvoir investiguer les montagnes canadiennes de fond en comble, Thivierge ne cache pas que ce saut improvisé en Europe se veut une bouffée d’air frais.

« C’est complètement un autre esprit. C’est un grand sentiment de liberté de pouvoir sortir de son pays et de voyager. Le fait d’arriver à Athènes et de faire étamper mon passeport, je me suis senti revivre. Mon projet de 55 montagnes autour du monde est vraiment reparti. Le Canada a été une bouée de sauvetage dans ce projet pour continuer d’alimenter le rêve, mais de me retrouver dans une montagne des Balkans, en Grèce, je suis sans mots. »

Mont Olympe

Altitude : 2917 m

Pays : Grèce

Région : Limite de la Thessalie et de la Macédoine

Limite de la et de la Première ascension : 1913 par Christos Kakalos, Frédéric Boissonnas et Daniel Baud-Bovy.

par Christos Kakalos, Frédéric Boissonnas et Daniel Baud-Bovy. Ascension : 2000 m | Durée › 2 jours

Pour suivre ses aventures : francoisguythivierge.com | Facebook | Instagram (francoisguythivierge)