Taïwan ne cèdera pas aux pressions de la Chine, affirme sa présidente

Taïwan ne cédera pas aux pressions de la Chine et défendra son système démocratique, a assuré dimanche la présidente Tsai Ing-wen, après un nombre record d’incursions d’avions militaires chinois près de l’île ces derniers jours.

Les 23 millions d’habitants de Taïwan vivent sous la menace constante d’une invasion de la Chine, qui considère ce territoire comme une de ses provinces. Pékin menace de recourir à la force au cas où l’île proclamerait formellement son indépendance.

« Plus nous réalisons de choses, plus la pression exercée par la Chine est forte », a déclaré Mme Tsai dans un discours prononcé à l’occasion de la fête nationale de Taïwan.

« Personne ne peut forcer Taïwan à emprunter la voie que la Chine a tracé pour nous », a soutenu la présidente, affirmant que l’île est « en première ligne pour défendre la démocratie ».

« Nous espérons un assouplissement des (...) relations (avec Pékin) et n’agirons pas de manière irréfléchie, mais il ne faut absolument pas imaginer que le peuple taïwanais cédera aux pressions », a-t-elle ajouté.

Taïwan, qui jouit d’un système démocratique, est dirigée par un pouvoir qui lui est propre depuis la victoire des communistes sur le Continent en 1949.

Depuis l’arrivée au pouvoir du président chinois Xi Jinping, les tensions sont à leur plus haut niveau depuis quatre décennies.

Toute communication officielle avec Taipei a été rompue depuis l’élection en 2016 de Mme Tsai, Pékin intensifiant la pression économique, diplomatique et militaire sur le territoire.

Récemment, les avions militaires chinois ont multiplié les incursions dans la zone d’identification de défense aérienne (Adiz) de l’île.

Un record de 150 appareils militaires chinois, dont des bombardiers H-6 à capacité nucléaire, ont fait des incursions dans l’Adiz dans les jours qui précédant et suivant le 1er octobre, date de le fête nationale en Chine.

Samedi, M. Xi a promis une « réunification » inéluctable avec Taïwan par des moyens « pacifiques ».

En 2020, 380 avions des forces aériennes chinoises ont été détectés dans l’Adiz de Taïwan. Depuis le début de cette année, ils ont été plus de 600.

Une Adiz est un espace aérien dans lequel un État souhaite identifier et localiser les aéronefs pour des raisons de sécurité nationale.

Mme Tsai est honnie par Pékin, car elle considère Taïwan comme un pays « déjà indépendant », et rejette le principe d’une seule Chine.

Elle a proposé des pourparlers avec Pékin, qui les a rejetés, et dimanche elle réitéré son appel à un dialogue « d’égal à égal » avec a Chine.

Elle a toutefois averti que tout ce qui pourrait arriver à Taïwan aurait des conséquences régionales et mondiales majeures.