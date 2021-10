Alouettes: une importante victoire à l’arraché

Envoyé dans la mêlée alors que le match était sur la ligne, le quart-arrière Matthew Shiltz a pris le contrôle de l’attaque, traversé le terrain et sa formation a inscrit un touché inespéré pour l’emporter 20 à 16 contre le Rouge et Noir d’Ottawa, lundi après-midi, au Stade Percival-Molson.

Devant se débrouiller sans plusieurs partants sur la ligne à l’attaque, l’offensive des «Als» a connu de nombreux ratés dans ce duel. Avec moins de trois minutes à faire au match et avec trois points de retard, le quart Vernon Adams fils et ses coéquipiers ont obtenu l’occasion de faire oublier tout cela. Le pivot s’est toutefois rapidement blessé sur une course, ce qui a jeté une douche froide sur les 15 236 spectateurs présents.

Shiltz a alors fait son entrée dans le match. Il a complété les trois passes qu’il a tentées pour 36 verges et ajouté une récolte de 18 verges avec ses jambes. C’est finalement le porteur de ballon Cameron Artis-Payne qui a complété l’heureuse séquence avec une course de sept verges pour le majeur.

De son côté, la défensive des Alouettes (4-4) a fait du bon boulot. Cette dernière a empêché ses rivaux ontariens de franchir la ligne des buts. Le Rouge et Noir (2-7) a tout de même inscrit quatre placements et bénéficié de deux touchés de sûreté.

Il s’agissait du premier gain de la formation québécoise devant ses partisans en 2021 et de la première fois qu’elle récoltait deux victoires consécutives cette saison.

Départ canon

Le match s’était pourtant amorcé en force pour les «Moineaux». La défensive a réalisé deux sacs du quart sur leurs deux premiers jeux du match, ce qui a forcé le Rouge et Noir à dégager le ballon.

Profitant immédiatement de la situation, l’attaque des Alouettes a trouvé la zone payante en seulement trois jeux. Adams fils a repéré Jake Wieneke, laissé complètement seul, derrière la ligne des buts. Il s’agissait du septième majeur de l’Américain en huit sorties cette saison.

Ce fut toutefois l’unique moment de réjouissance de l’offensive des «Als» en première demie, elle qui n’a pas été en mesure de se faire menaçante avant les derniers moments du match.

Les Alouettes et le club d’Ottawa se retrouveront samedi prochain, alors que la rivalité se déplacera dans la capitale fédérale.

Hommage aux Forces armées canadiennes

Ce duel contre le Rouge et Noir se voulait être le match des Forces armées canadiennes.

Pour l’occasion, plus d’une centaine de militaires étaient présents pour assister à l’affrontement. Deux avions CF-18 de l’Aviation royale canadienne ont également survolé le Stade Percival-Molson à deux reprises. L’hymne national a par ailleurs été interprété par un représentant des Forces armées.

Rappelons que le nom des Alouettes se veut un hommage au 425e Escadron, soit le premier escadron canadien-français de l’Aviation canadienne.

L’organisation montréalaise a aussi tenu un moment de silence en l’honneur de Francis Perron, un joueur des Gee-Gees d’Ottawa décédé à la suite d’un match de football en septembre.