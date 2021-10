Coupe NASCAR : Jacques Villeneuve en piste à Charlotte mardi

Jacques Villeneuve renouera avec la Coupe NASCAR mardi à Charlotte, en Caroline du Nord, à l’occasion d’une journée d’essais privés au volant d’une voiture de la nouvelle génération (Next Gen) dont l’entrée en scène est prévue l’an prochain.

Le champion du monde de F1 en 1997, a été invité par l’équipe néerlandaise Hezeberg qui envisage de faire le saut en Amérique pour participer à toutes les courses de circuit routier de la discipline reine du stock-car en 2022.

Hezeberg est l’écurie qui compte dans ses rangs l’un des ténors de la série NASCAR Euro, Loris Hezemans. Ce dernier sera en piste lundi sur le tracé «Roval» de Charlotte pour prendre part à la première des deux journées d’essais à laquelle sont conviés une vingtaine de pilotes en Coupe NASCAR dont les vétérans Kevin Harvick, Martin Truex et Joey Logano.

Photo Courtoisie/Getty Images

La porte est ouverte

Hezemans compte quatre départs en série XFinity dont trois en 2021. Samedi dernier à Charlotte, il a été contraint à l’abandon à la suite d’ennuis mécaniques. En juin, sur l’ovale de Pocono, il s’était classé 27e au volant de l’une des voitures du propriétaire québécois Mario Gosselin.

Si Hezemans est le pilote désigné pour disputer des courses en Coupe NASCAR l’an prochain, il n’est pas exclu que Villeneuve soit aussi recruté au cours des prochaines années.

« La porte est ouverte, a dit Villeneuve dans une échange de courriels avec le Journal. Le but, c’est de voir comment se comporte la nouvelle voiture et de démontrer clairement notre sérieux dans le projet.

« Il y a des raisons qui m’ont motivé à faire le déplacement à Charlotte », a renchéri celui qui a célébré ses 50 ans en avril.

Villeneuve est engagé depuis trois ans dans la série NASCAR Euro et compte quatre présences sur le podium à sa fiche. Il est toujours à la recherche de sa première victoire.

Le dernier de ses quatre départs en Coupe NASCAR remonte à 2013 au circuit de Sonoma, en Californie. Il n’avait pas terminé la course en raison d’une panne de moteur.

Villeneuve prendra le relais de Hezemans mardi derrière le volant d’une Ford Mustang.

Par ailleurs, il n’a pas voulu commenter le reportage diffusé la semaine dernière à Radio-Canada sur la nouvelle fuite de documents confidentiels qui lèvent le voile sur son parcours fiscal et celui de centaines d’autres personnalités connues.

Trois tours de trop pour Labbé

Toujours sur le circuit routier de Charlotte, Alex Labbé a pris le 14e rang lors de l’épreuve de la série Xfinity présentée samedi après-midi.

Photo Courtoisie

Trois tours avant le baisser de rideau, il occupait pourtant la septième place.

« On a craint de manquer d’essence pour rallier l’arrivée, a expliqué le pilote de Saint-Albert. Nous nous sommes donc arrêtés aux puits de ravitaillement. Mais cet arrêt ne s’est pas déroulé comme on le souhaitait et on a perdu des positions précieuses lors de la relance. »