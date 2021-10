Kevin Poulin avec les Lions

Le Rocket de Laval a assigné le gardien Kevin Poulin aux Lions de Trois-Rivières, lundi.

Ça veut donc dire que Cayden Primeau et Michael McNiven vont se partager la tâche devant le filet du club-école du Canadien de Montréal dans la Ligue américaine de hockey (LAH).

De son côté, Poulin devrait être une des têtes d'affiche de la nouvelle formation de la ECHL.

Le gardien de 31 ans a disputé plusieurs matchs avec les Islanders de New York, entre 2010 et 2015. En 50 parties dans la meilleure ligue de hockey au monde, il a maintenu un taux d’efficacité de ,899 et une moyenne de buts alloués de 3,07.

L’an dernier, Poulin a disputé 30 rencontres avec le Bjokloven IF dans la première ligue de la Suède. Précédemment, il a également évolué en Russie, en Suisse, en Autriche et en Allemagne.

