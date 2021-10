La volonté d’aider son prochain

Vous avez très bien répondu à Angèle, qui vous disait ce matin à quel point la mort subite de son conjoint et le règlement de sa succession avaient miné son moral et son état physique. J’aimerais quand même ajouter un conseil de mon cru à ce que vous lui avez proposé.

Moi-même retraité, le fait de demeurer en mouvement m’a permis de conserver et même améliorer ma santé et mes capacités physiques. Et cela de façon fort simple : la marche, à raison de plusieurs kilomètres par jour. Tout en respectant ses capacités physiques, elle doit voir à augmenter le rythme et la distance parcourue de façon régulière.

Un retraité marcheur

Excellente suggestion!