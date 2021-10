Lotbinière: une récolte destinée aux banques alimentaires

Une ferme de la municipalité de Lotbinière, dans la région de Chaudière-Appalaches, a ouvert ses portes pour l'Action de grâce, mais la nourriture récoltée est destinée aux banques alimentaires.

Plusieurs ont profité de la belle température pour se rendre à la ferme des Moissonneurs Solidaires pour faire une bonne action. Un groupe de personnes a même confié à TVA Nouvelles avoir parcouru 90 kilomètres afin de venir récolter des légumes.

Voici quelques témoignages recueillis auprès des bons samaritains qui se sont rendus dans les champs des Moissonneurs Solidaires, lundi.

«On ramasse des légumes pour les personnes un peu moins nanties.»

«Donner aux gens qui ont rien, ça fait tout le temps du bien. En plus, c’est physique et on apprend à connaître de nouvelles personnes.»

«On sait ce qu’on va manger ce soir. Eux, ils ne le savent pas. On a de la chance, mais eux non. Alors, on est là pour ça.»

En raison de la pandémie, le nombre de gens dans le besoin a augmenté considérablement, notamment dans la région de Québec. L’organisme Moisson Québec distribue de la nourriture à 56 000 personnes par mois.

Pour voir les explications complètes, visionnez la vidéo ci-dessus.