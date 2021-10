Mi-campagne: Bruno Marchand se donne la note de 9 sur 10

Au moment où s’achève mardi la première moitié du marathon électoral, Bruno Marchand s’attribue à lui et son équipe la note 9 sur 10, malgré sa proposition d’étudier une redevance le long du futur tramway qui a généré de la confusion en début de campagne.

«Pour l’étape où nous sommes, par rapport à cette campagne-là, je nous donne certainement 9 sur 10», a lancé le candidat à la mairie, lundi, à la suite d’un caucus avec son équipe pour faire le bilan des 25 premiers jours d’une campagne qui en compte 52.

Déjà, il y a deux semaines, le chef de Québec forte et fière affichait la même assurance, dans une déclaration remarquée où il a laissé savoir que c’est son parti qui «mène le show» à son avis.

Il ne pense pas que cette attitude puisse se retourner contre lui.

«On n’est pas en train de dire qu’on a gagné, on n’est pas en train de dire que la course est finie. On est en train de dire que [dans] les semaines qui nous ont amenés jusqu’à aujourd’hui, on a réussi ce qu’on souhaitait dans notre plan de match», a précisé M. Marchand.

«Pas présomptueux»

«On a réussi à franchir des jalons critiques, notamment sur la notoriété, l’affinité, le partage d’idées, l’audace et le courage [...]. C’est le bilan qu’on a fait ce matin. On est super fiers. Ce n’est pas présomptueux», a-t-il estimé, tout en prévenant ses membres «qu’il reste du chemin à parcourir».

M. Marchand a tenté de positionner QFF comme étant un «mouvement» ayant le vent dans les voiles. Le parti soutient avoir amassé près de 120 000 $ en dons du public en six mois d’existence. À titre de comparaison, Équipe Labeaume avait recueilli des contributions totalisant 85 300 $ lors de l’année électorale de 2017.

Invité à citer un bon coup, Bruno Marchand répond que sa plus grande fierté est son équipe qu’il a constituée. «Si on a quelque chose à améliorer, c’est de continuer à améliorer notre notoriété», soulève-t-il quand on lui demande un moins bon coup.

Amené sur l’idée d’une redevance qu’il a suggérée le long du tracé du tramway, qui a soulevé l’ire de ses adversaires, il reconnaît qu’il aurait aimé «mieux l’exprimer dès le départ» mais assume sur le fond : «c’est le courage et l’audace dont on parle.»

