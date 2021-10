Ontario: un faux terroriste libéré de toute accusation

Un troll canadien qui se faisait passer pour un terroriste sympathisant de l’État islamique (EI) sur Facebook, avant de se faire arrêter par la Gendarmerie royale du Canada (GRC), a finalement été libéré des accusations qui pesaient contre lui.

Shehroze Chaudhry, un homme de 26 ans de Burlington, en Ontario, avait été arrêté en 2020 et faisait face à une rare accusation d’avoir «incité à craindre des activités terroristes». Or, cette accusation a finalement été abandonnée vendredi dernier, tandis que l’homme s’est engagé à ne pas troubler la paix pendant un an, a rapporté le Toronto Star.

Les déboires de l’Ontarien ont commencé en 2016 lorsqu’il a commencé à publier des récits sur Facebook, prétendant s’être rendu en Syrie pour rejoindre le groupe armé État islamique et y commettre des atrocités, ont convenu la défense et la Couronne dans une déclaration de fait conjointe entérinée par la cour.

Or, ces propos ont d’abord capté l’attention de la GRC en 2017, puis celle de divers médias, dont le New York Times, qui l’avait interviewé en 2018.

Le prestigieux journal considérait alors Shehroze Chaudhry comme la principale source de son podcast «Caliphate», une série de 10 épisodes portant sur le califat dont rêvait l’EI en Irak et en Syrie. Par contre, le New York Times avait dû se raviser et avait reconnu que ses journalistes avaient été «trop crédules» après son arrestation par la GRC en 2020, perdant par le fait même divers prix reçus pour sa série «Caliphate».

Le juge Donald McLeod, qui a entériné l’entente mettant fin à la poursuite contre Shehroze Chaudhry, a estimé dans son jugement que ce dernier a fait un «faux pas» avec ses publications en ligne, à une époque où il était «très impressionnable» et qu’il recherchait de l’attention.

«Vous êtes une personne récupérable. Ne laissez tomber personne», a commenté le juge en s’adressant à M. Chaudhry au palais de justice de Brampton, selon le Toronto Star.