Bruno Marchand restera neutre sur le 3e lien

Les électeurs ne sauront pas si Bruno Marchand est pour ou contre le troisième lien du gouvernement Legault avant d’aller aux urnes le 7 novembre.

Le candidat à la mairie estime qu’il serait «prématuré» de prendre position en faveur ou en défaveur du mégaprojet, car celui-ci demeure à ses yeux «embryonnaire».

«Démontrer une totale fermeture aujourd’hui, ou démontrer une totale ouverture, je ne pense pas que c’est d’être un bon maire, je ne pense pas que c’est d’être un bon gestionnaire», a fait valoir le chef de Québec Forte et Fière (QFF), en marge d’une conférence de presse mardi.

M. Marchand a rappelé que l’étude d’impact environnemental du tunnel Québec-Lévis vient d’être lancée et que le dossier d’affaires ne sera pas déposé avant 2025, soit lors de la prochaine année électorale municipale.

Il conclut donc que le projet peut encore «changer du tout au tout» dans les prochaines années.

Il s’est aussi dit conscient que le projet divise la population, et sensible à l’idée de ne pas ostraciser un camp ou l’autre.

Des conditions

«On n’a pas les analyses, on n’a pas les tests, on ne sait pas exactement ce que sera le projet, on ne sait pas quand il commencera, on ne sait pas sa valeur environnementale, mais aussi sa valeur sur les citoyens, mais il faudrait dire aujourd’hui, sans savoir ça, on va vous donner une réponse, oui ou non. Je pense qu’un futur maire ou une future mairesse qui vous dit oui ou non aujourd’hui, ce n’est pas sérieux», tranche M. Marchand, en rappelant que le promoteur du projet est le gouvernement provincial, pas la Ville de Québec

Comme il l’a fait dans le passé, il a dit vouloir imposer des conditions. Il ne veut rien savoir de bretelles d’autoroute qui sortiraient dans Saint-Roch et prévient qu’il sera contre le troisième lien s’il cause de l’étalement urbain. Il est cependant d’accord avec le principe qu’il faut améliorer l’interconnectivité avec la Rive-Sud.

«Notre devoir, c’est d’attendre le projet, c’est de voir ce que le gouvernement va présenter, c’est de voir la dernière mouture et après ça de pouvoir dire: elle répond à ce dont Québec a besoin, ou elle ne répond pas à ce dont Québec a besoin», a-t-il résumé.

Parcs industriels

M. Marchand a fait ces déclarations en marge d’une annonce électorale au sujet des parcs industriels.

Il s’est engagé à modifier la réglementation pour favoriser la densification des parcs industriels et pour en faire des milieux de vie plus attrayants. Il veut rendre plus facile l’agrandissement des bâtiments actuels sur plus d’un étage et le partage des ressources entre entreprises, comme des stationnements. Il prône aussi davantage de services comme des garderies ou encore une offre alimentaire et sportive à proximité.

«Le réflexe des années 70 de dire que s’il manque d’espace, on va ouvrir des espaces plus loin, on va charcuter des boisés [...], ce n’est plus le bon», a-t-il affirmé.

