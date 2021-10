AUBIN, Hervé



À l'infirmerie de la Résidence Notre-Dame-de-Richelieu, le 7 octobre 2021, est décédé à l'âge de 94 ans, le père Hervé Aubin, o.m.i., fils de feu Arthur Aubin et de feu Marie-Clarinthe Labbé. Outre sa famille religieuse, le défunt laisse dans le deuil ses soeurs Réjane (Réal Racine) et Gabrielle (feu Fernand Paquet), et son frère Julien (feu Mariette Guillemette).et ses cendres seront inhumées dans le lot Oblat du cimetière Notre-Dame-du Cap, secteur Sainte-Marthe.