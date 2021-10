Élections municipales: Gosselin refuse de se laisser distraire par les sondages

Jean-François Gosselin continue de croire que la mairie est à sa portée et que c’est son projet de métro léger qui va lui permettre d’y accéder.

Mardi matin, le chef de Québec 21 a fait mine de ne pas se laisser distraire par un sondage qui indique que Marie-Josée Savard est loin devant lui dans la course.

Le coup de sonde Le Soleil/FM93/Navigator réalisé entre le 29 septembre et le 6 octobre accorde 36 % des appuis à la dauphine de Régis Labeaume, contre 15 % pour M. Gosselin et 12 % pour Bruno Marchand.

C’est une progression de sept points de pourcentage pour Mme Savard, une chute de trois points pour M. Gosselin, et une baisse d’un point pour M. Marchand, si on compare ces résultats à un sondage Léger/Le Journal mené à la mi-juin.

«Il reste tellement de temps. Jean Drapeau disait que les électeurs se préoccupent de politique municipale une semaine aux quatre ans. C’était pour Montréal. Je ne m’avancerai pas à Québec, mais je peux vous dire une chose. Il reste énormément de temps. C’est un marathon. On va commencer le sprint», a déclaré M. Gosselin.

Ce nouveau sondage indique que les répondants se préoccupent avant tout de la pénurie de la main-d'œuvre, dans une proportion de 27 %, suivi de près par l’enjeu du réseau de transports, à 25 %.

Le chef de l’opposition sortant y voit une fenêtre pour marquer des points, d’autant qu’il y a encore 23 % d’indécis. Il a dit vouloir convaincre «un par un» les électeurs que son projet de métro léger est supérieur à celui de tramway.

«On rencontre les citoyens. Ils sont sortis de la campagne fédérale. On voit de plus en plus de questions sur le tramway par rapport au métro léger. C’est ce qui nous distingue de nos adversaires. On continue notre plan de match. Pour nous, c’est important que les citoyens de Québec se prononcent sur le plus important projet de leur histoire», soutient M. Gosselin.

