Grèves cycliques dans les CPE durant toute la semaine

Les éducatrices représentées par la Centrale des syndicats du Québec entameront leur grève tournante de six jours par un débrayage de deux jours mardi et mercredi, alors que les syndiquées de la Fédération de la santé et services sociaux emboiteront le pas jeudi et vendredi.

Pour la journée de mardi, la grève de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) sera en vigueur à Montréal, à Laval, dans Lanaudière, en Montérégie et en Estrie.

Le débrayage sera ponctué à Montréal par des manifestations de rue à l’appel de la CSQ,

Mercredi, ce sera au tour des éducatrices de la FIPEQ-CSQ de Québec, de Chaudière-Appalaches et de l’Abitibi-Témiscamingue de débrayer.

Pour leur part, les 11 000 syndiquées de la Fédération de la santé et des services sociaux, affiliées à la CSN seront en grève jeudi et vendredi à travers tout le Québec.

Les grévistes dénoncent des conditions de travail épuisantes et se disent en colère en raison des négociations qui achoppent toujours sur le renouvellement de leur convention collective, échue depuis plus de 18 mois.

Les syndicats et Québec ne sont pas parvenus à une entente sur la question salariale, la proposition gouvernementale étant loin du seuil réclamé par les syndicats, à l’exemple de la CSN qui demande des hausses de 21 % à 27 %.