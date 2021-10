Gros party au Centre Bell: un bar libertin dénonce l'injustice

Ray Gagné qui est propriétaire du Complexe Luxuria, un bar libertin, dénonce l’inégalité entre les joueurs plus importants comme le Centre Bell et les plus petites institutions comme la sienne.

«Pourquoi le Centre Bell peut tester cette expérience-là et nous on ne peut pas le faire à plus petite échelle. On a 100-150 personnes maximum. Du monde vacciné, du monde avec leur masque qui pourrait juste être debout tout simplement au lieu de le faire à l’hôtel ou dans un party à la maison. Ce n’est pas acceptable que les grosses compagnies comme le Centre Bell puissent organiser des événements comme ça ou l’on voit très bien que les gens dansent. Personne ne va avoir de contraventions, pas de tape sur les doigts, ils ne perdront pas leur permis d’alcool. SI la même situation était arrivée dans notre établissement, on aurait eu un gros rapport à la régie, on aurait probablement eu une fermeture pendant un mois, c’est injuste», déplore le propriétaire du Complexe Luxuria.

Selon lui, les propriétaires de bars savent qu’ils n’ont pas le droit à l’erreur en raison des mauvaises presses de l’an dernier et appliquent donc toutes les mesures du gouvernement, mais souhaiteraient avoir une plus grande liberté.

«On fait toujours attention, tout le monde doit être scanné en entrant, le port du masque est obligatoire dans l’établissement, on fait tout pour que les gens respectent les mesures, mais quand on voit le Centre Bell rempli comme ça en train de danser pendant que nous on essaie de survivre. On essaie de faire nos frais tout simplement, c’est inacceptable»

Certains avancent que la ventilation dans les amphithéâtres comme le Centre Bell sont plus développés que dans les plus petites institutions. Pour le propriétaire du Complexe Luxuria, ce n’est pas toujours vrai.

«Vous devriez voir le système de ventilation qu’on a, il est immense. Dès qu’on met de la boucane pour nos jeux de lumière, en espace de 30 secondes il a déjà plus de boucane tellement qu’on a un bon système de ventilation donc je crois qu’il a deux poids»

