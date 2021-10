Huit saisons, 63M $ : prolongation de contrat pour Nick Suzuki

Nick Suzuki obtient une prolongation de contrat de 8 ans et 63 millions. Il gagnera 7,875 millions en moyenne.



Andreï Svechnikov a paraphé un contrat de 8 ans et 62 M (7,75 M en moyenne).



Elias Pettersson, un centre, a signé 3 ans et 22,05 M (7,35 M).