Le Groupe Je Reçois, traiteurs et compagnie, a profité de la sortie de leurs nouveaux plats familiaux de la division TOUT CUIT pour lancer une initiative communautaire intitulée Je REdonne qui sera permanente et qui pourra aider les gens dans le besoin en offrant des repas. L’initiative se présente en deux volets : la mise en place d’un réseau de frigos communautaires et les dons de repas à Moisson Québec. Jusqu’à maintenant, un organisme de la région, Projet de distribution alimentaire de Duberger-Les Saules à Québec, a reçu son frigo (photo) gracieuseté de Doyon Després et les premières livraisons à Moisson Québec ont eu lieu (photo). Jusqu’au 31 décembre, Groupe Je Reçois offrira un repas familial pour chaque boîte familiale TOUT CUIT (photo) vendue.

Difficile à croire !

Sa mère me jure que c’est vrai. Le club de golf de Stoneham et ses partenaires de jeu, Lyne Blais, Daniel Bacon et Robert Bouillon aussi. Voici le contexte. Le dimanche 3 octobre dernier, au club de golf de Stoneham, trou numéro 12, Parcours Ouest, Erik Leblanc (photo) s’installe avec la ferme intention de prendre un raccourci en survolant les arbres de ce trou coudé, une normale 4 de 306 verges, des jalons blancs. Le coup est parfait et il réalise après coup qu’il a réussi un Albatros (3 coups de moins que la normale) et par le fait même un trou d’un coup. Attendez ce n’est pas terminé. Quel bâton a-t-il utilisé ? Un fer 5 ! Je suis bouche bée !

Trop forts les Dragons!

Bravo à Jocelyn Tessier, un illustre membre des Dragons, groupe de golfeurs du club de golf La Tempête de Lévis, qui a réussi, le mercredi 06 octobre dernier, un trou d’un coup. L’exploit est survenu au trou numéro 3, du nouveau Parcours C de La Tempête, une magnifique normale 3, de 150 verges, superbement protégée par deux trappes de sable et dotée d’un immense vert, à l’aide d’un bâton hybride de 23 degrés. Jocelyn devient ainsi le 3e « Dragons », en saison 2021, a réalisé le coup parfait après Éric Houle (plus tôt en saison au club de golf de la Faune) et Claude Boisvert, le 20 septembre dernier, cette fois au trou #11 de la Tempête en compagnie de Michel Fournier, Théo Demers et Yvon Roy. Sur la photo, de gauche à droite: Denis Lefrançois, Marcel Barrette, Michel Léveillé et le héros du jour, Jocelyn Tessier qui entre officiellement dans la légende des Dragons.

En souvenir

Le 12 octobre 1996. L’inimaginable se produit lorsque la rupture d’un câble entraîne la chute d’une des deux cabines du funiculaire de Québec. Seize touristes de l’Angleterre, des États-Unis et du Québec se trouvent à bord. Huit sont sérieusement blessés. Deux décéderont dans les jours suivants.

Anniversaires

Hélène Lauzier (photo) de Hélène Lauzier agence immobilière...Rachel Bouchard, de Raymond Chabot Grant Thornton à Québec...Jorane, née Johanne Pelletier, chanteuse, violoncelliste et compositrice québécoise, 46 ans...Jessica Barker, comédienne et actrice québécoise, 44 ans...Hugh Jackman, acteur australien, 53 ans...Linda Bergeron, représentante publicitaire à V...Nicole Caron, représentante publicitaire Energie Québec...Danielle Proulx, comédienne québécoise, 69 ans...Lise Giguère , chroniqueuse voyage Journal de Québec.

Disparus

Le 12 octobre 2006 : Robert Trudel (photo), opticien du quartier St-Sacrement à Québec... 2016 : Dylan Rieder, 28 ans, skateur professionnel et mannequin américain... 2015 : Bob Leuci, 75 ans, ex-policier du NYPD devenu écrivain américain de roman policier... 2013 : Maryelle Kirouac, 70 ans, ex-directrice artistique du Théâtre La Fenière et ex-chroniqueuse radio... 2012 : James Elliott Coyne, 102 ans, 2e Gouverneur de la Banque du Canada (1955 à 1961) ... 2009 : Freddy Robinson, 70 ans, guitariste, bluesman américain... 2008 : Annette Leclerc Fradet, 72 ans, fondatrice et coordonnatrice et première directrice-générale de la Fondation de l'Autisme de Québec... 1994 : Gérald Godin, 55 ans, écrivain et ancien député péquiste... 1997 : John Denver, 53 ans, chanteur américain... 1978 : Alfred Desrochers, 78 ans, poète québécois.