La protection du public: «ça passe par la vaccination»

La décision des ordres de se ranger derrière le gouvernement du Québec dans l’imposition de la vaccination obligatoire ne surprend pas Diane Lamarre, qui a été présidente de l’Ordre des pharmaciens du Québec de 2009 à 2014.

«On enseigne beaucoup la relation du professionnel envers chacun de ses patients, mais comme regroupement et membre d’un ordre, on a une responsabilité envers les collectivités, et dans le cas d’une pandémie, ça s’applique tout à fait», souligne-t-elle.

Selon elle, les tests quotidiens ne sont plus la meilleure solution pour protéger les patients et les travailleurs de la COVID-19.

«C’était des mesures provisoires, mais qui n’ont pas la même puissance que la vaccination, donc on doit aller vers la vaccination», explique Diane Lamarre.

