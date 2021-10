Les États-Unis ouvriront leurs frontières terrestres aux voyageurs vaccinés «début novembre»

WASHINTGON | Les États-Unis ouvriront «début novembre» leurs frontières terrestres avec le Mexique et le Canada aux voyageurs vaccinés contre la COVID-19 et faisant des déplacements jugés non essentiels, a annoncé mercredi un haut responsable de la Maison-Blanche.

Il a assuré que la date précise d’entrée en vigueur du nouveau dispositif serait connue «très prochainement» pour ces voyages par voie terrestre, tout comme pour les voyages internationaux par avion, soumis au même calendrier et pour lesquels l’obligation vaccinale avait été annoncée le 20 septembre dernier.

