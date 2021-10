Marie-Josée Savard promet la gratuité pour plusieurs activités

Le parti de Marie-Josée Savard promet d'offrir la gratuité en 2022 pour plusieurs activités à travers la ville, dont l'accès à la baie de Beauport.

C'est justement à la plage urbaine de la baie de Beauport qu'Équipe Marie-Josée Savard en a fait l'annonce, mardi.

Si elle est élue mairesse, Mme Savard promet qu'en 2022, l'accès et la location d'équipement seront gratuits aux endroits suivants : les bases de plein air de Sainte-Foy et La Découverte, le Centre de glisse Myrand, le parc de la Pointe-aux-Lièvres, le Domaine Maizerets, le Centre de plein air de Beauport et la baie de Beauport. Dans ce dernier cas, seul l'accès sera gratuit. Ces mesures sont chiffrées à 225 000 $, dont 120 000 $ pour la baie de Beauport.

ÉMJS ajoute la promesse d'injecter 500 000 $ pour le damage des sentiers pédestres, de ski de fond et de fat bike.

Mme Savard estime qu'il faut «prolonger les bons coups» faits durant la pandémie.

Ainsi, les places éphémères seront de retour, tout comme les rues festives, la décoration de bâtiments publics et la possibilité de faire des barbecues dans les parcs et d'y consommer de l'alcool.

