Vaccination obligatoire: «Le ministre de la Santé n’est pas à la tête du ministère de la Magie»

Alors que la vaccination obligatoire des employés de la santé entrera en vigueur vendredi, le chef du département de médecine générale du CIUSSS de l'Estrie sonne l'alarme.

Selon le Dr Benoit Heppell, il sera difficile d’assurer des soins adéquats pour les patients de sa région avec le manque de personnel.

«Je n’ai pas espoir que ce que le ministre nous promet pour combler les déficits de personnel va arriver. Il semble sortir du personnel de sa poche. Le ministre de la Santé n’est pas à la tête du ministère de la Magie. On n’est pas dans Harry Potter, il ne va pas faire apparaitre du personnel soignant», a-t-il dit en entrevue à TVA Nouvelles.

Favorable à la vaccination obligatoire, le médecin aimerait cependant que l’on puisse moduler en fonction des secteurs.

«Ce que j’attends déjà, c’est que le plus de gens possible décident de se faire vacciner. J’aimerais aussi, si c’est possible, qu’on puisse moduler l’application dans certains secteurs pour amoindrir les effets.»

Lettre d’inquiétude

Par ailleurs, tous les chefs de département ont cosigné une lettre d’inquiétude sur le même sujet ce mardi envoyée au directeur général du CIUSSS, Stéphane Tremblay.

En plus de leurs inquiétudes, ces professionnels aimeraient que le CIUSSS informe la population sur ce qui s’en vient.

En Estrie, ce sont environ 800 employés de la santé qui pourraient ne pas être vaccinés d’ici vendredi selon ce que TVA Nouvelles a appris. Plus de 100 lits pourraient être fermés.

