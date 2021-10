Action de grâce: sept morts sur les routes du Québec

Sept personnes ont perdu la vie à travers la province et 70 personnes ont été arrêtées pour conduite avec les facultés affaiblies au cours du long congé de l’Action de grâce.

La Sûreté du Québec a dévoilé le bilan routier du long congé qui s’est déroulé du 8 au 11 octobre dernier.

Les patrouilleurs ont intensifié leurs interventions durant une période de fort achalandage.

Malgré les mesures de sensibilisation, les policiers ont signifié plus de 6200 constats d’infraction, dont plus de 4100 constats pour des excès de vitesse.

Sept collisions mortelles sont survenues, soit le même nombre que l’an dernier. De plus, 117 collisions avec blessés se sont produites sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec comparativement à 81 l’an dernier.

Lors des 296 contrôles routiers, mis en place sur le territoire durant cette période, les policiers ont procédé à l’arrestation de 70 personnes conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool, les drogues ou une combinaison des deux, ce qui correspond aussi au même nombre d’arrestations que l’an dernier.

À Québec et Lévis, on dénombre une collision mortelle et 14 collisions avec blessés.