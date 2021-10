PLANTE, Lysanne



À Lévis, le 18 septembre 2021, à l'âge de 53 ans, est décédée madame Lysanne Plante, fille de feu Adélard Plante et de feu Laurette Leblond. Elle demeurait à Lévis, native de St-Lazare-de- Bellechasse.La famille recevra les condoléances auvendredi le 15 octobre 2021 de 13h à 14h45.Elle laisse dans le deuil son fils Maxime (Marine Laville et sa fille Aimya); ses frères et sœurs: Francine (Réal Marceau), Paul-André, Réginald (Jeanne d'Arc Roy), Nicol (Nathalie Barbeau), Gabriel (Sylvie Pigeon), Colombe (Bertrand Lemieux), feu Mario, Jacquelin et Guylain (Chantal Demers); ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Douglas 6875, boulevard LaSalle, Montréal (Québec) H4H 1R3 tél: 514 762-3003, Site internet: www.fondationdouglas.qc.caLa direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire