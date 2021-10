Cet homme est-il sincère, selon vous?

J’ai 70 ans et depuis trois ans, je suis en couple avec un homme qui en a soixante-quinze. On s’était croisés chez des amis communs alors que nous étions veufs tous les deux. Comme il vivait dans le sous-sol chez sa fille, on s’est entendus pour que ma maison soit l’endroit où nous allions nous rejoindre quelques soirs par semaine. Les premiers temps, je le trouvais distant, mais après six mois de fréquentation, il a accepté de venir vivre avec moi. Sans que cela ne ressemble, en rien, à la fusion que j’avais connue avec mon défunt mari, une certaine intimité s’est installée entre nous.

Mais pour être franche avec vous, cet homme manque d’esprit d’initiative. Il faut toujours que je fasse les premiers pas en tout. Certaines femmes se plaignent que leur homme soit trop colleux, moi, c’est le contraire. Si je veux un baiser, il faut que je le demande. Tout en se montrant disponible et tendre une fois que l’affaire est engagée, jamais il ne prend d’initiative.

J’en ai parlé avec une amie qui me dit que peut-être qu’il ne m’aime pas et qu’il n’a vu dans cette aventure qu’une occasion de se dégager de l’emprise de sa fille. Je ne pense pas qu’elle ait raison, mais ça me trotte quand même souvent dans la tête. Si je lui dis « je t’aime », il répond invariablement « moi aussi ». Mais jamais il ne lui viendrait à l’idée de le dire en premier et ça me manque. J’apprécie tout de la vie avec lui, sauf cet aspect-là. Comment savoir s’il est sincère ?

Une passionnée que la tiédeur de son chum inquiète

Avant de croire les conclusions pessimistes de votre amie ou de continuer à vous perturber avec ces dernières, pourquoi ne pas exprimer vos doutes à cet homme ? Comme selon vos dires tout le reste va bien, ça vaudrait quand même le coup de nettoyer ce chapitre ensemble. Peut-être est-ce seulement sa nature plus timide ou un tempérament inhibé qui le rend comme ça ? La densité et la profondeur des sentiments et des émotions ne se mesurent pas uniquement à la capacité de les exprimer en paroles et en gestes. Ça tient aussi dans la durée, comme dans la volonté de quelqu’un de bâtir quelque chose de solide. C’est ça que vous devriez vérifier avec lui. Et ne vous attendez pas à ce qu’il change du tout au tout à la suite d’une seule conversation sur le sujet. Surtout s’il vous annonce qu’il est un introverti de nature.