TANGUAY, Françoise Garneau



Le 2 mai 2020 des suites de la Covid-19, est décécée madame Françoise Garneau, épouse de feu Roland Tanguay à l'âge vénérable de 102 ans. Née à Québec, elle est venue rejoindre sa famille à Montréal en 1976. Elle laisse dans le deuil ses enfants et conjoint(e)s: Jean (Huguette), feu Jacques (Claudette), Pierre (feu Marie), Michel (Jocelyne), Suzanne, Marc (Judith) et Paule (Gilles). De notre fraterie, sa lignée continue avec 14 merveilleux petits-enfants et 23 adorables arrière-petits-enfants. Maman, Mamie, a passé à travers l'évolution du XXe siècle, nous partageant son vécu, à la fois drôle, triste, difficile, cocasse mais surtout incroyable à écouter pour l'époque dans laquelle nous sommes. Nous ne pouvons passser sous silence son énergie débordante, toujours présente pour accompagner ses soeurs à des rendez-vous médicaux, préparer et recevoir ses enfants, ses frères et sœurs, ses ami(e)s ou tout autre personne qui sonnait à la porte à l'occasion des réveillons de Noël, des soupers du jour de l'An, des anniversaires, ou certaines célébrations catholiques. Et que dire des voyages qu'elle a fait durant sa vie de retraitée qui l'émerveillaient puisqu'elle était curieuse des us et coutumes des gens qu'elle rencontrait sur sa route. Nos sincères remerciements vont au personnel dévoué du Centre d'hébergement Réal-Morel ainsi qu'aux Dr(e)s. Phan et Hébert pour les soins et leurs accompagnements auprès de notre mère durant ces moments difficiles.