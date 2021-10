Des tentacules jusqu’au Québec

Moins d’un mois après son arrivée sur Netflix, Le jeu du calmar vient d’enregistrer le meilleur démarrage pour une série produite par le géant du divertissement. Et l’engouement est loin de s’être limité aux 111 millions de téléviseurs qui l’ont projeté sur leur écran...

Costumes d’Halloween

Photo courtoisie

Vous risquez fort bien de voir certains personnages du Jeu du calmar sonner à votre porte le soir de l’Halloween. En effet, les costumes à l’effigie de la série Netflix sont présentement très populaires chez les détaillants spécialisés. Il suffit de choisir son camp : on peut opter pour la combinaison rouge et les casques ornés de formes géométriques des bourreaux, ou pour la tenue sarcelle donnée aux participants de ces jeux sadiques.

Et pour ceux qui ont passé l’âge de quêter des bonbons, sachez que plusieurs bars et établissements organisent des soirées thématiques le 31 octobre. Pas question de rater l’occasion de parader dans ces nouveaux costumes !

Canulars téléphoniques

Photo courtoisie, Netflix

Si les fans ont été rapidement emballés par la populaire série, cette dernière a laissé un goût plutôt amer à une certaine Kim Gil-young. La propriétaire d’un restaurant de desserts situé dans le district Seongju, en Corée du Sud, a reçu des milliers d’appels au cours du dernier mois puisque le numéro de téléphone apparaît à différents moments-clés du Jeu du calmar. Netflix a édité certains de ces passages, mais l’entrepreneure a récemment avoué à CNN que ces incidents avaient totalement paralysé ses activités professionnelles.

À la récréation

Photo courtoisie, Netflix

Ils n’ont peut-être pas l’âge de visionner Le jeu du calmar, mais les plus jeunes ne sont pas pour autant épargnés par le phénomène planétaire. De nombreux enseignants et membres de la direction d’écoles primaires et secondaires ont confié avoir remarqué un nouvel engouement pour certains jeux mis de l’avant dans la série. En effet, selon leurs publications sur les réseaux sociaux, les enfants ont – du moins en partie – délaissé leurs appareils électroniques au profit d’une partie de « Un, deux, trois, soleil » à la récréation.

Jeux vidéo

Photo courtoisie, YouTube

Il fallait bien s’attendre à ce que Le jeu du calmar s’invite dans l’industrie vidéoludique. Bon nombre d’applications sur le marché transposent déjà l’univers de la série sur les appareils mobiles, permettant aux usagers de tester leurs habiletés – sans subir les horribles conséquences d’un potentiel échec – lors de joutes de souque à la corde ou encore des pierres de gué.

Les rumeurs vont bon train selon lesquelles Netflix lui-même plancherait sur un jeu vidéo officiel inspiré de son succès planétaire.

Dans le métro

Photo courtoisie, TikTok

Le calmar sud-coréen a visiblement étendu ses tentacules jusque dans la métropole. Au cours des dernières semaines, des dizaines de vidéos sont apparues sur les réseaux sociaux, montrant un homme en complet qui aborde les usagers du métro de Montréal pour recréer le premier jeu de la série : tenter de retourner une plaquette de papier sur le sol en la frappant avec une autre. Gardez les yeux bien ouverts...