Des vols directs Montréal-Delhi dès la fin du mois

Tel qu’évoqué à la fin septembre, Air Canada lancera bel et bien à la fin du mois une nouvelle liaison directe entre Montréal et Delhi, en Inde.

À partir du 31 octobre, les Montréalais qui souhaiteront s’envoler vers la capitale indienne et vice-versa auront trois vols hebdomadaires à leur disposition, avec des départs les mardis, jeudis et dimanches.

Ce faisant, Air Canada devient le premier transporteur à assurer une liaison directe Montréal-Delhi.

En parallèle, le nombre de vols entre Toronto et Delhi, lui, passera à 10 par semaine dès vendredi.

«Le marché Canada-Inde revêt une importance stratégique pour Air Canada. Ces vols supplémentaires et cette nouvelle liaison témoignent des attentes d'Air Canada quant à la promesse et à la croissance du sous-continent indien», a expliqué Mark Galardo, premier vice-président - Planification du réseau et Gestion du chiffre d'affaires d'Air Canada.

Le transporteur aérien avait fait savoir, en septembre dernier, qu’il comptait lancer la nouvelle liaison Montréal-Delhi «lorsque les conditions du marché s'amélioreront».

Air Canada mise particulièrement «sur le marché en pleine croissance des visites de parents et d'amis» pour remplir ses vols entre le Canada et l’Inde.

L’entreprise propose aussi des vols entre Vancouver et Delhi, tandis que ses liaisons directes avec Mumbai devraient reprendre plus tard.

Rappelons que les liaisons aériennes entre le Canada et l’Inde avaient été suspendues en avril dernier, de façon à limiter la propagation du variant Delta de la COVID-19, qui se répandait alors comme une traînée de poudre en Inde.

Le gouvernement fédéral a finalement autorisé la reprise de ces vols cinq mois plus tard, en septembre, mais avec des conditions supplémentaires de dépistage de la COVID-19 pour les voyageurs en partance de l’Inde.

