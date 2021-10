FORTIER, Éric



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 7 octobre 2021, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Éric Fortier, fils de feu monsieur Conrad Fortier et de madame Évangéline Gallant. Il demeurait à Québec. Outre sa mère, il laisse dans le deuil sa conjointe France Leblanc (son fils Vincent Boulay); sa fille Vicky Fortier Cunningham (Keven Rodrigue); sa petite-fille: Zoé Rodrigue; ses frères : Luc Fortier (Isabelle Goffart) et Marc Fortier (Claudine Morin); ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.La famille tient à remercier sincèrement l'infirmière pivot Catherine Gallichand et l'équipe qui l'entoure du centre de neurologie musculaire de l'Enfant-Jésus ainsi que tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation SLA-Québec, https://sla-quebec.ca/.le vendredi 15 octobre 2021 à compter de 9h.