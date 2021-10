LABRECQUE

Soeur Marie-Denise, R.J.M.



À l'infirmerie provinciale des Religieuses de Jésus-Marie de Sillery, le 8 octobre 2021, est décédée, à l'âge de 85 ans et 7 mois dont 63 ans de vie religieuse, Soeur Marie-Denise Labrecque (Marie St- Roland). Native de Saint-Patrice, Rivière-du-Loup, elle était la fille de feu Joseph-Antoine Labrecque et de feu dame Graziella Tardif. Outre les membres de la communauté, Soeur Marie-Denise laisse dans le deuil sa soeur Andrée, son frère Raymond (Jocelyne Martel) et son beau-frère Lucien Lavoie (feu Ghyslaine). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, arrière-neveux et arrière-nièces. L'ont précédée ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs: Gisèle, Pierrette (feu Mikael Derevlany), Marie-Louis, Gabriel (feu Thérèse Boucher), Roland et Marcel. Tout en respectant les normes de distanciation sociale et le port du masque, la communauté accueillera les religieuses et la famille en laà compter de 12 h 45.La direction des funérailles a été confiée au