Football universitaire: les Dinos recrutent à Québec

Pierre-Luc Michaud connaît une solide saison à la barre de l’offensive des Titans de Limoilou. L’ancien joueur des Condors de Saint-Jean-Eudes a profité de sa semaine de congé en football collégial pour faire connaître sa destination pour la suite de sa carrière dans le réseau universitaire canadien. Les Dinos de Calgary ont réussi à obtenir les services du Québécois dans une décision qui a été prise depuis longtemps.

«Je ne sais pas trop pourquoi j’ai attendu à aujourd’hui pour mettre ça sur les réseaux sociaux. La décision a été prise cet été lors d’une visite de trois jours de l’université. J’ai également de la famille qui habite à Calgary», indique celui qui a récolté 1313 verges jusqu’à maintenant cette saison dans le circuit collégial division un.

Le pivot souhaitait prendre une décision rapide afin d’avoir toute sa concentration pour la saison avec sa formation collégiale.

«J’ai adoré ma visite et j’ai aimé l’approche de l’entraîneur-chef Wayne Harris. C’est vraiment un gentleman et le personnel d’entraîneurs a gagné mon respect rapidement. Je souhaite également vivre une autre expérience en allant en Alberta et parfaire mon anglais.»

Selon le principal intéressé, les Carabins de Montréal étaient aussi dans les plans avant qu’il ne signe sa lettre d’intention avec les Dinos.

«Il y avait trois équipes au Québec et Montréal était la plus proche. La compétition ne m’a pas freiné pour prendre ma décision. Si tu veux être partant, il faut jouer à un niveau élevé, peu importe la formation universitaire au Canada. Je voulais simplement un défi différent.»

Mission inachevée

Le joueur finissant des Titans termine l’entretien en mentionnant qu’il a les yeux sur une seule chose d’ici la fin de la saison.

«Il me reste un championnat à aller chercher pour Limoilou. Tous mes efforts sont faits actuellement en fonction de réussir cet exploit.»

