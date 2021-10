Gosselin demande un tunnel au centre-ville et un autre lien autoroutier à l'est

Le candidat à la mairie de Québec Jean-François Gosselin demande au gouvernement Legault d'étudier la construction d'un tunnel uniquement réservé au transport en commun qui relierait les centres-villes de Québec et Lévis en plus d'une autre infrastructure autoroutière — pont ou tunnel — qui joindrait la rive-nord et la rive-sud en passant à l'est du territoire et par l'île d'Orléans.

• À lire aussi: Voici les courses à surveiller dans la grande région de Québec

«Je l'entends énormément sur le terrain, a affirmé mercredi Jean-François Gosselin, de Québec 21. Les gens nous disent : "On est pour le tunnel Québec-Lévis. On n'est pas certain pour la sortie autoroutière en plein centre-ville de Québec".»

Plus de détails à venir...

À VOIR AUSSI