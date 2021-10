Intercar acquiert 57 autobus scolaires électriques de Girardin

Intercar a annoncé mercredi l’acquisition de 57 autobus scolaires électriques de l’entreprise Girardin, de Drummondville, dans le Centre-du-Québec.

Selon Girardin, cette commande de 19 millions de dollars est à ce jour l’entente la plus importante intervenue entre les deux entreprises familiales. Un soutien financier de Québec, de l’ordre de 8,55 millions de dollars, a été assuré par l’entremise du Programme d'électrification du transport scolaire, qui vise l'électrification de 65% du parc d'autobus scolaires d'ici 2030.

Les premières livraisons, soit 14 autobus de 72 passagers, seront faites à temps pour l’année scolaire 2022-2023, selon ce qui a été précisé par communiqué.

Les autobus scolaires électriques acquis vont rouler au Saguenay, desservant les centres de services scolaires des Rives-du-Saguenay et De La Jonquière, ainsi qu’à Québec, desservant les centres de services scolaires de la Capitale et des Découvreurs.

On estime que les 57 autobus scolaires électriques vont générer une réduction de près de 1300 tonnes de gaz à effet de serre chaque année.

«Intercar fait preuve de leadership en électrification du transport scolaire au Québec. Girardin est fier d'accompagner Intercar et d'apporter son expertise en autobus électriques ainsi que son expertise en infrastructures pour que cette transition soit un succès», a dit le vice-président Ventes et service pour l'est du Canada chez Girardin à Drummondville, Michel Daneault.

