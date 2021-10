La tradition est de retour!

« Noël, c’est en famille », lance Joël Legendre. Si le metteur en scène de Noël une tradition en chanson prévoit que les spectateurs seront très émotifs cet hiver, c’est que cette 4e édition sera assurément un baume pour nous tous qui avons eu un Noël triste l’an dernier.

C’est la troisième fois que Joël Legendre met en scène le spectacle Noël une tradition en chanson. Pour cette année aux circonstances particulières, il a eu envie de plusieurs choses : regrouper des artistes qu’il aime et qui aiment Noël, faire oublier aux spectateurs les célébrations manquées de l’an dernier, lancer un clin d’œil émouvant à ce cher Michel Louvain qui devait faire partie du spectacle et offrir au public des pièces du répertoire de chacun des artistes dans un beau tourbillon de Noël.

« Je trippe vraiment Noël à fond, il faut que je me retienne, car le sapin serait toujours en place, explique-t-il en riant. Chaque année, j’essaie d’avoir une particularité et cette année, on va prendre chacune des chansons choisies du répertoire des artistes, par exemple Quand les hommes vivront d’amour pour Luce Dufault, et la mélanger à une chanson de Noël, ici avec L’enfant au tambour. C’est comme un petit plus au spectacle de Noël : on peut entendre les chansons qu’on aime des interprètes, mais ‘‘relookées ’’ Noël et arrangées par Jacques Roy. »

Le public pourra ainsi entendre certains des grands succès de Laurence Jalbert, Luce Dufault, Maxime Landry, Paul Daraîche, Annie Blanchard et de Nicolas Pellerin et les grands hurleurs remaniés à la façon Noël. Une belle façon d’être original tout en gardant l’esprit des Fêtes de ce spectacle chaque année fort apprécié.

Plusieurs tableaux

Le metteur en scène a pris soin de partager le spectacle en plusieurs tableaux : nos Noëls d’enfance, les chansons d’hiver, le jour de l’An (où le « trad pur et dur » qu’est Nicolas Pellerin sera très présent), celui où une chanson du répertoire sera associée à une chanson de Noël, la messe de minuit, l’hommage à Michel Louvain et les chansons préférées de chaque artiste.

À travers ces solos, duos, trios et quatuors parfois inusités, Joël Legendre a parfois eu envie de créer de petits univers théâtraux. C’est le cas pour la chanson Nous nous reverrons de Maxime Landry où le chanteur raconte ses Noëls en Beauce en compagnie de ses grands-parents. Un grand-père qui prendra les traits de Paul Daraîche et une grand-mère interprétée par Laurence Jalbert.

Comme plusieurs artistes de cette 4e édition portent souvent bottes et chapeaux de cowboys, ce Noël attendu sera forcément parsemé de touches folk et country.

La tournée Noël une tradition en chanson sera de passage à Montréal le 30 novembre et le 3 décembre, à Québec le 5 décembre et à Laval le 22 décembre. Pour connaître toutes les dates : productionsmartinleclerc.com