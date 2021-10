L’Océanic s’incline en prolongation face au Phoenix

RIMOUSKI | Pour un 3e match de suite, l’Océanic a eu besoin de temps supplémentaire, mais cette fois-ci dans une cause perdante. Joshua Roy a contourné tout le monde avant de servir une passe parfaite à Xavier Parent dans l'enclave, qui n’a pas raté l’occasion de donner la victoire 3-2 au Phoenix de Sherbrooke devant les 2103 spectateurs du Colisée de Financière Sun Life de Rimouski, ce mercredi.

Luke Coughlin et Maxime Coursol ont marqué pour l’Océanic, premier but en carrière dans la LHJMQ pour chacun d'eux. La réplique est venue de Julien Anctil et Justin Gill.

L’Océanic a dominé la première période, comme l’indique le chiffre des lancers de 13 contre six en faveur des locaux. Le Phoenix a ouvert la marque lorsque le lancer des poignets de Carl-Étienne Michel a été dévié par Julien Anctil pour battre Patrick Hamrla entre les jambières. La réplique est venue six secondes plus tard, lorsque le dégagement par la baie vitrée de Luke Coughlin a frappé une tige pour se diriger dans une cage abandonnée par le gardien du Phoenix, Ivan Zhigalov, qui voulait récupérer le disque derrière son filet. Une minute plus tard, l’Océanic a profité d’un avantage numérique pour prendre les devants 2-1, par l’entremise de Maxime Coursol, aidé de Coughlin et Louis Robin.

Photo Alexandre D'Astous

Deuxième période à l’avantage du Phoenix

Le Phoenix a montré des dents en deuxième période, mais les visiteurs ne sont pas parvenus à marquer, même s’ils ont obtenu deux fois plus de tirs que l’Océanic (10 contre 5). Le gardien de l’Océanic, Patrick Hamrla, a bien fait. L’échec avant de l’Océanic était beaucoup moins appliqué en deuxième, ce qui a favorisé le Phœnix.

L’Océanic a amorcé la troisième période lentement, si bien que Serge Beausoleil a été contraint de prendre son temps d’arrêt. Le Phœnix a profité d’une supériorité numérique, en fin de troisième, pour créer l’égalité 2-2. Justin Gill a complété une manœuvre de Julien Anctil.

Photo Alexandre D'Astous

En bref

L’Océanic était privé de son capitaine, Ludovic Soucy, et du vétéran défenseur Tyson Hinds, aux prises avec des blessures mineures. Charles Côté a été laissé de côté. Luke Coughlin, Simon Maltais et Maxime Coursol ont pris la place des trois absents. C’est Patrick Hamrla qui était le gardien. Avant le match, l’Océanic a rendu hommage à Alexander Gaudio comme joueur étudiant du mois de septembre. Samedi, l’Océanic rencontrera les Tigres à Victoriaville.