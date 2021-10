Ouverture des frontières américaines: un cadeau de Noël en avance pour les snowbirds

La réouverture de la frontière canado-américaine a été accueillie comme un cadeau de Noël à l’avance par les snowbirds québécois.

Certains campeurs ont souligné à TVA Nouvelles mercredi qu’ils avaient déjà l’intention de partir, même si leur voyage impliquait des dépenses supplémentaires d’au moins 2500 $ pour faire livrer leur véhicule récréatif aux États-Unis.

«J'ai déjà deux valises de faites», a lancé une snowbird qui a passé la dernière année au camping du lac Morin à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, en Mauricie.

L’hiver passé, une majorité de snowbird est restée au Québec. C'est le cas de Martine Trudel, qui avait apprécié l'expérience et disait ne plus vouloir partir aussi longtemps. Elle a cependant changé d'idée cette année. «Je me rétracte», a-t-elle lancé en riant. «On repart pour cinq mois et demi et je suis bien contente. Je m'ennuie», a ajouté la dame.

Même son de cloche pour une couple de Maskinongé qui a passé le dernier hiver en Mauricie, dans leur véhicule récréatif. Mais pour Richard Vienneau, il n'était pas question de recommencer. «On ne passe pas un autre hiver [ici. On a tout vendu pour partir cinq ans», a-t-il soutenu.

Après une fermeture de 19 mois, les États-Unis devraient rouvrir leur frontière terrestre aux Canadiens dès novembre.

