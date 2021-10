Patinage de vitesse: Laurent Dubreuil rate son record personnel par des poussières

À sa première course d’envergure depuis son titre de champion mondial sur 500m et sa médaille de bronze sur 1000m, aux Pays-Bas, en février dernier, Laurent Dubreuil a montré qu’il n’avait rien perdu de sa vitesse.

Dubreuil a remporté l’épreuve du 500m lors du coup d’envoi du championnat canadien de patinage de vitesse longue piste, disputé sur l’Anneau olympique de Calgary, hier, en signant un chrono de 34 s 12, ratant son record personnel par seulement 0 s 01. Détenu par Jeremy Wotherspoon, le record canadien est de 34 s 03, établi à Salt Lake City, en 2007.

«J’avais les jambes pour réussir un record personnel et mon objectif était de descendre sous les 34 s, mais je ne peux pas être fâché de réussir un chrono de 34 s 12 à cette période de l’année, a résumé Dubreuil. J’ai mieux patiné, mardi, à l’entraînement. Je n’ai pas parfaitement géré la fébrilité en course. J’ai voulu trop en faire. C’est pourquoi je voulais être à Calgary même s’il n’y a pas d’enjeu afin que ma première course ne soit pas en Coupe du monde. Ma performance confirme que je vais être prêt pour la Coupe du monde.»

En raison de ses résultats de l’an dernier, Dubreuil était déjà préqualifié pour les étapes de la Coupe du monde sur 500m et 1000m. En terminant au 2e rang en vertu d’un temps de 34 s 59, Gilmore Junio a confirmé sa présence en Coupe du monde, lui aussi.

Genest surprend

À sa première véritable saison dans la catégorie senior, comme il n’a pas compétitionné l’an dernier en raison de la pandémie, Cédric Genest a battu son record personnel par près d’une seconde. Le patineur de 20 ans de Gatineau a enregistré un temps de 34 s 97 pour monter sur la troisième marche du podium. Son meilleur temps était de 35 s 94. Il occupait le 16e rang de l’échelle canadienne avant les nationaux.

«Réussir un chrono sous les 35 secondes n’était pas dans mes pensées, a-t-il reconnu. J’ai réussi une course incroyable et je ne peux pas demander mieux. Je vis tellement d’émotions que je souhaite partager avec les gens que j’aime.»

Sa troisième position pourrait lui valoir une place sur l’équipe de la Coupe du monde, mais il n’y a rien d’officiel encore puisque le temps exigé par Patinage de vitesse Canada est de 34 s 90.

«Quand j’ai terminé ma course, je ne pensais pas à une possible sélection en Coupe du monde puisqu’il restait encore six paires, a raconté celui dont la dernière course remontait en février 2020, à l’occasion du mondial junior en Pologne. J’ai réussi la course de ma vie. M’entraîner avec Laurent Dubreuil, qui est champion du monde, m’aide. Je le prends en exemple et il me refile des trucs.»

Champion du monde, Dubreuil a été impressionné par la prestation du «jeune loup». «Tu ne vois pratiquement jamais ça une telle progression à ce niveau, a-t-il louangé. Les efforts payent et c’est une belle leçon de vie. J’ose espérer que Patinage de vitesse Canada prendra la bonne décision et l’invitera en Coupe du monde. On a besoin de jeunes comme Cédric.»

Si Genest jubilait, la soirée a été plus difficile pour Alex Boisvert-Lacroix. Olympien de Pyeongchang, le Sherbrookois a réussi un temps de 35 s 01, terminant en 5e position, ce qui l’exclut d’une sélection en Coupe du monde. Spécialiste du 500m, Boisvert-Lacroix avait réussi un chrono de 34 s 77 à l’entraînement la semaine dernière. La course de la dernière chance pour se qualifier pour Beijing aura lieu à Québec, le 27 décembre. De son côté, Christopher Fiola a pris le 4e rang avec un temps de 35 s.

Valérie Maltais qualifiée au 3000m

Valérie Maltais a atteint son objectif en terminant au 3e rang du 3000m. La patineuse de La Baie a franchi la distance en 4 min 01 s 23, un temps bien meilleur que le standard de 4 min 08 s 18 exigé par PVC. Sa performance lui assure sa place en Coupe du monde.

Préqualifiée, Isabelle Weidemann a remporté la victoire avec un chrono de 3 min 56 s 89, suivie d’Ivanie Blondin (3 min 59 s 99).