Place aux «vraies» courses à la mairie dans la grande région de Québec

Maintenant que le dernier délai pour déposer une candidature au scrutin municipal du 7 novembre est échu, les « vraies » courses à la mairie peuvent débuter. Voici un tour d’horizon de la situation de la région de la Capitale-Nationale et des alentours.

Huit candidats pour succéder à Labeaume

À part les cinq principaux prétendants – Marie-Josée Savard, Jean-François Gosselin, Bruno Marchand, Jean Rousseau et Jackie Smith –, trois autres personnes ont déposé leur candidature pour succéder à Régis Labeaume.

Photo Stevens Leblanc

Il s’agit d’Alain Giasson, chef de l’Alliance Citoyenne de Québec. Son parti a récemment défrayé la chronique en affirmant que « la Ville de Québec vit présentement une lente, graduelle et insidieuse islamisation ».

Patrice Fortin se présente comme indépendant pour la quatrième fois. On peut régulièrement voir cet homme de 58 ans, qui préconise la construction d’un monorail, dans les manifestations antivaccins (même s’il rejette cette étiquette).

De son côté, Lucie Perreault, retraitée de la fonction publique fédérale, dit se présenter pour « ramener la démocratie directe ».

Les six municipalités de l’île d’Orléans

À Saint-Pierre et à Sainte-Famille, il n’y aura pas d’élection. Les maires Sylvain Bergeron et Jean-Pierre Turcotte ainsi que les 12 candidats aux postes de conseillers ont tous été élus ou réélus faute d’adversaires. À Sainte-Pétronille, deux candidats – Jean Côté et Dominique Martin – tenteront de succéder à Harold Noël qui ne se représente pas.

Photo Jean-François Desgagnés

Du côté de Saint-Jean, le maire sortant Jean-Claude Pouliot fera face au conseiller municipal sortant Jean Lapointe et des luttes sont prévues pour les six postes de conseillers.

Situation différente à Saint-François où cinq des six conseillers ont d’ores et déjà été élus ou réélus, mais il y aura bel et bien une lutte à la mairie entre la mairesse sortante Lina Labbé et son adversaire Caroline Roberge.

À Saint-Laurent, la mairesse Debbie Deslauriers ne se représente pas. Julien Milot et Yves Coulombe se disputeront le poste.

Élus par acclamation

Photo Jean-François Desgagnés

Les maires de Lac-Delage, Beaumont, Pont-Rouge, Fossambault-sur-le-Lac, L’Ange-Gardien, Boischatel, Donnacona, Portneuf et Sainte-Anne-de-Beaupré ont tous été élus ou réélus par acclamation. Idem pour Saint-Gabriel-de-Valcartier où le maire Brent Montgomery a été réélu par acclamation à un neuvième mandat consécutif, faute d’adversaires.

Fait à noter, M. Montgomery a connu une seule « vraie » élection (lors de son premier mandat, en 1988), puisqu’il n’a plus eu de concurrents pour les huit suivantes.

Forte de la présence de la base militaire et des compensations tenant lieu de taxes payées par Ottawa, cette municipalité de 3635 âmes, située à 30 minutes au nord-ouest de Québec, est une des rares au Québec à ne pas avoir de dettes.

Proche de Québec

À Lévis, le maire sortant Gilles Lehouillier, en poste depuis 2013, aura quatre adversaires : André Voyer, Elhadji Mamadou Diarra, Chamroeun Khuon et Maryse Labranche.

Photo Jean-François Desgagnés

Élu il y a moins d’un an lors d’une élection partielle à L’Ancienne-Lorette, le maire Gaétan Pageau fera face à un seul adversaire : Claude-Étienne Valois.

À Saint-Augustin-de-Desmaures, le maire sortant Sylvain Juneau sera confronté à la conseillère municipale sortante Annie Godbout.

À voir aussi