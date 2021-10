Québec solidaire veut transformer l’autoroute Dufferin-Montmorency en boulevard urbain

Québec Solidaire propose de transformer l’autoroute Dufferin-Montmorency en boulevard urbain pour réduire les risques d’accident comme celui qui a fait quatre victimes en septembre dernier, à l’intersection du boulevard François-de-Laval.

«C’est un lieu extrêmement accidentogène», a affirmé la députée de Taschereau, Catherine Dorion.

De plus en plus de voix s’élèvent auprès des groupes citoyens pour demander des changements.

Selon la proposition de Québec Solidaire, l’autoroute Dufferin-Montmorency devrait être réaménagée jusqu’à la Colline parlementaire. Il faudrait y réduire le nombre de voies de circulation, réduire la vitesse et ajouter des feux de circulation. En transformant l’autoroute en boulevard urbain, on améliorerait la sécurité des usagers et de surcroît on permettrait l’accès au fleuve aux résidents comme on l’a fait avec le boulevard Champlain qui est un succès.

«Combien de victimes de plus ça va prendre avant que le gouvernement intervienne dans ce dossier?», a questionné Sol Zanetti, député de Jean-Lesage.

Démolir les bretelles

Québec Solidaire estime que ce projet pourrait être l’occasion de démolir les bretelles de l’autoroute pour aménager des quartiers résidentiels et repenser à l’accès au centre-ville par le transport en commun.

L’autoroute Dufferin-Montmorency a été conçue à l’américaine avec six à huit voies de large alors que rien ne le justifie, clame le parti politique. Le ministère des Transports connait les solutions, affirme Mme Dorion, et il se doit d’agir rapidement pour éviter d’autres hécatombes.

«J’espère fortement que le ministre des Transports ne va pas privilégier son projet de 3e lien inutile par rapport à la sécurité des gens de Québec», a affirmé M. Zanetti.

Le feu de circulation érigé au milieu de nulle part à cette intersection surprend les conducteurs à la dernière minute et les force à s’arrêter brusquement, multipliant les risques d’accident qui peuvent s’avérer mortels.

«On est en campagne électorale municipale. C’est sûr que si tous ceux qui se présentent en ce moment disent que c’est une bonne idée, ça va aider les citoyens de Beauport à avoir leur projet et à améliorer leur bien-être et la sécurité plus rapidement», a dit Mme Dorion.

«Je suis inquiet de la situation. Je veux qu’on profite du moment où la Ville de Québec réfléchit à ses enjeux de mobilité pour qu’on règle celui-là aussi», a ajouté M. Zanetti.

Rappels des accidents graves à l’intersection du boulevard François-de-Laval et l’autoroute Dufferin-Montmorency

2 septembre 2021 : un grand-père, une mère et ses deux enfants trouvent la mort à la suite d’un accident impliquant un récidiviste de l’alcool au volant;

13 septembre 2021 : un motocycliste percute une voiture au même endroit. Il est éjecté de sa moto. Son état est considéré grave mais sa vie n’est pas en danger;

Toujours au même endroit en 1989, le conducteur d’un autobus touristique est mort lorsque son véhicule est allé percuter un camion à benne qui s’engageait sur l’autoroute par cette intersection

