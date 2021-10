Réouverture de la frontière américaine: «ça fait une grosse différence dans les poches des snowbirds»

La réouverture de la frontière américaine aux voyageurs canadiens est synonyme d’économies pour les milliers de snowbirds québécois qui comptent se rendre aux États-Unis cet hiver.

«Ça fait une grosse différence dans les poches des snowbirds», soutient l’auteure et snowbirds Jocelyne Cazin en entrevue à LCN.

Ceux qui avaient décidé de partir malgré le maintien de la fermeture devaient débourser d’importantes sommes pour faire passer leur véhicule récréatif de l’autre côté de la frontière.

«Il fallait qu’ils prennent un transporteur pour leur véhicule automobile et ça, c’est au bas mot de 1500 à 2000$ aller seulement, plus le billet d’avion, ça revient à peu près à 3000$», affirme-t-elle.

Il s’agissait donc d’une nouvelle attendue.

«Depuis le mois d’août que le gouvernement canadien accepte les Américains par voie terrestre et il n’en était pas de même du côté américain, alors ça avait un peu un non-sens de ce côté-là», dit Mme Cazin.

«Alors oui, c’est une excellente nouvelle pour les centaines de milliers de snowbirds canadiens, et les [quelque] 200 000 ou 300 000 snowbirds québécois», ajoute-t-elle.

Peu de craintes pour la COVID-19

Jocelyne Cazin constate que le nombre de personnes atteintes de la COVID-19 en Floride est en baisse depuis le mois d’août.

«En août, la moyenne sur sept jours était de 21 700 cas en Floride. Le 12 octobre, la moyenne sur sept jours est de 3052 cas. C’est quand même quelque chose», relate-t-elle.

La situation est également encourageante dans les secteurs plus fréquentés par les snowbirds.

«Dans le comté de Broward, là où il y a le plus grand nombre de Québécois snowbirds, et bien au mois d’août, sur sept jours, c’était de 2095 cas et hier, c’était 352 cas», rapporte l’auteure et journaliste.

Pour elle, c’est signe que la vaccination se porte bien au pays.

«Ils sont en train de comprendre, les Américains, qu’il faut qu’ils se fassent vacciner s’ils ne veulent pas attraper la COVID», lance-t-elle.

