Respectez votre promesse électorale

Monsieur le Premier ministre,

C’est avec plusieurs membres du Conseil d’administration du Mouvement Démocratie Nouvelle (MDN) que je viens vous remettre cette lettre. L’objet en est simple: vous demander, une fois de plus, de respecter votre promesse électorale de 2018 et d’appeler rapidement pour étude détaillée le projet de loi 39.

Vous allez bientôt proroger le Parlement et décider quels projets de loi continueront d’être à l’étude. Le MDN croit urgent de débuter l’étude détaillée du projet de loi 39 déposé il y a deux ans. Si la commission des Institutions entame ses travaux sans délai, il demeure possible d’adopter la réforme du mode de scrutin avant la mi-juin 2022.

Il s’agit, après tout, de démocratie! Celle qui consiste à respecter ses engagements et celle qui appelle à un changement des institutions. Ce changement est plus que jamais nécessaire pour refléter la pluralité des opinions dans la population et pour développer une gouvernance différente à l’Assemblée nationale. Plus collaborative, moins partisane. C’est ce que souhaite la population, et ce, de plus en plus!

Nous souhaitons donc vivement que nos vœux soient entendus et que vous annonciez dès la semaine prochaine l’étude détaillée du PL 39 en commission dans des délais très rapprochés.

Françoise David, Vice-présidente du Mouvement Démocratie Nouvelle