Éric Bujold, président de Banque Nationale Gestion privée 1859 (photo du haut), et Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier (photo du bas) ont accepté la coprésidence d’honneur de la 6e Soirée des Leaders Michel-Sarrazin qui se tiendra le jeudi 21 octobre. L’événement, qui rassemble chaque année les gens qui ont à coeur la cause des soins palliatifs, se tiendra en formule virtuelle et proposera une soirée intime, touchante mais aussi divertissante. Vous pourrez vous régaler avec des boîtes-repas gastronomiques préparées par le Fairmont Le Château Frontenac qui seront livrées à votre domicile et alors que vous pourrez assister à l’événement, animé par Ève-Marie Lortie et mettant en vedette Ariane Moffatt (photo), grâce à un lien Zoom. Vous serez également invités à prendre part à un encan électronique. Renseignements et/ou dons en ligne à www.michel-sarrazin.ca ou par téléphone au 418 687-6084.

Le « Cochon » de la rue St-Jean

Photos courtoisie

Ça y est, c’est fait. le plus récent restaurant Cochon Dingue la cinquième succursale, ayant pignon sur la rue St-Jean dans le Vieux-Québec, a ouvert ses portes le 28 septembre dernier. Réalisé au coût de 3 millions $, le petit dernier de la famille a une capacité d’accueil de 200 personnes sur deux étages, incluant 20 places assises autour du bar central en plus de 40 places sur la terrasse en saison. Ce nouveau Cochon, moderne et renouvelé, vous accueillera aussi bien pour les déjeuners en famille, les dîners entre collègues et que les soupers entre amis. Des emplois aux avantages sociaux multiples sont toujours disponibles, notamment en service (serveurs et commis), en cuisine et en plonge. Les personnes intéressées à se joindre à la grande famille Restos Plaisirs sont invitées à faire parvenir leur candidature via la plateforme emplois.restosplaisirs.com .

Nomination au Cégep de Ste-Foy

Photo courtoisie

Voici la nouvelle directrice générale du Cégep de Sainte-Foy pour les cinq prochaines années. Détentrice d’un baccalauréat en communication publique de l’Université Laval ainsi qu’une maîtrise en administration des affaires de l’UQAM, Nathalie Larose (photo) possède une dizaine d’années d’expérience dans le milieu de l’éducation. Mme Larose était vice-présidente au développement des affaires pour la Fondation du CHU de Québec depuis 2018. Auparavant, elle a œuvré au Cégep de Sainte-Foy à titre de directrice de la Fondation et a fait partie du personnel du Cégep de Lévis-Lauzon sous divers titres. Mme Larose entrera officiellement en fonction au mois de novembre.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 13 octobre 1997, jour de l'Action de grâces, un autocar transportant 47 passagers du village de Saint-Bernard-de-Beauce défonce le garde-fou au bas de la grande côte des Éboulements qui mène à Saint-Joseph-de-la-Rive. La catastrophe fait 44 morts.

Anniversaires

Photo courtoisie

Mario Lirette (photo), animateur radio et comédien québécois, 70 ans...Ian James Thorpe, nageur australien, surnommé La Torpille, 39 ans...Marc-André Bergeron, directeur général des Lions de Trois-Rivières de la ECHL, 41 ans...Éric Coulombe, le plus jeune des 3 frères (Alex Coulombe Ltée), 56 ans...Châtelaine, chanteuse québécoise, 68 ans...Paul Simon, membre de Simon & Garfunkel, 80 ans...Nana Mouskouri, chanteuse grecque, 87 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 13 octobre 2016 : Jean Crête (photo), 84 ans, père du commentateur sportif Alain Crête (RDS) ... 2018. Jean Bienvenue, 90 ans, ancien ministre libéral qui a notamment servi comme ministre de l'Immigration, puis de l'Éducation sous Robert Bourassa durant les années 1970... 2017 : William Lombardy, 79 ans, grand maître américain du jeu d’échecs... 2016 : Jim Prentice, 60 ans, ancien premier ministre de l’Alberta... 2014 : Elizabeth Norment, 61 ans, actrice américaine (House of Cards) ... 2010 : Gérard Berliner, 54 ans, compositeur, chanteur et acteur français... 2009 : Al Martino, 82 ans, crooner américain... 2008 : Alexei Cherepanov, 19 ans, le choix de premier tour des Rangers de New-York en juin 2007... 2008 : Guillaume Depardieu, 37 ans, acteur français, fils de Gérard Depardieu... 2005 : Myra Cree, 68 ans, journaliste et animatrice à Radio-Canada (Téléjournal) ... 1974 : Ed Sullivan, 72 ans, légende de la télévision américaine.