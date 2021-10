Un spectacle de cirque sur Chaplin crée à Québec

Un spectacle de cirque autour de l’oeuvre de Charlie Chaplin, en création à Québec, partira en tournée internationale à l’automne 2022.

Richard Aubé et Caroline Perron, deux concepteurs de Québec, ont obtenu une licence mondiale exclusive pour créer, produire et tourner, ce spectacle, intitulé Smile.

Smile a reçu l’approbation de la famille Chaplin pour ce spectacle de cirque non verbal et musical, appuyé par le mouvement et le travail physique. Il s’agit d’un précédent mondial parce c’est la toute première fois qu’une licence est émise pour un spectacle autour de Charlie Chaplin.

Plus de détails à venir.