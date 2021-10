Victoria Beckham : les Spice Girls, c'est fini

Victoria Beckham compte uniquement se consacrer à ses produits de beauté et à sa marque de mode.

La vedette ne compte pas se produire à nouveau avec les Spice Girls. La styliste de 47 ans n'a pas rejoint Geri Horner, Emma Bunton, Mel B et Melanie C lors de leurs premiers concerts de reformation en 2019, et elle a désormais insisté sur le fait qu'elle n'a aucunement l'intention de remonter sur scène avec ses anciennes camarades à l'avenir.

S'exprimant sur le plateau de «Good Morning America», la vedette a déclaré : «Les admirateurs ont toujours été géniaux et ç'a été une si belle aventure. Mais pour le moment je me consacre à la mode. C'est ma passion. Ce que j'aime à propos de l'industrie de la beauté, c'est d'aller au laboratoire et d'être créative, de me concentrer sur un message de beauté propre. J'adore développer des produits que j'aime, travailler étroitement avec ma communauté. Donc au final, je leur donne ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent vraiment.»

Par ailleurs, la vedette a récemment confié que son mari David Beckham était un peu comme sa muse. En effet, la styliste a admis que son époux l’avait inspirée dans sa collection printemps/hiver 2022, car elle sait qu’il fait «des efforts» quand il s’agit de choisir des tenues dans sa garde-robe.

Elle a déclaré à Vogue UK : «David s’habille toujours bien. Il fait toujours des efforts. Nous étions en vacances en Europe, il est très stylé et, de ce fait, cela me donne envie de porter les mêmes vêtements que lui.»

Concernant sa nouvelle collection, elle a ajouté : «Les chemises chambray très grandes, c’est vraiment son style avec un pantalon moulant et une belle ceinture.» Cependant, son mari n’est pas le seul homme qui a inspiré sa collection, cette dernière expliquant avoir fait un choix «éclectique».

Lors de la Fashion Week de Londres, elle a écrit dans une note : «La silhouette masculine fait partie de notre ADN. Beaucoup d’hommes bien habillés m’ont inspirée durant le processus de création, c’était un mélange éclectique.»