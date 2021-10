Y a-t-réellement une pénurie de pneus d’hiver?

À l’approche de la saison des pneus d’hiver, on perçoit un vent de panique. Alors que certains entrevoient et craignent une pénurie de pneus d’hiver, Antoine Joubert et Germain Goyer ont voulu avoir l’heure juste et rétablir les faits.

À l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio, ils ont reçu David Giguère, vice-président marketing du Groupe Touchette.

Il n’y a pas pénurie, mais...

Selon M. Giguère, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Certes, l’approvisionnement mondial a été chamboulé pour une multitude de raisons, mais la situation n’est pas alarmante pour le consommateur actuellement.

« On a eu des problèmes, partout dans l’industrie, d’approvisionnement. Mais, malgré tout, dans le cas de notre entreprise, on a été capable de s’approvisionner pas mal à 100% de ce qu’on voulait. Sauf qu’il y a certains types de produits, certaines marques, certaines grandeurs qui sont plus difficiles et qui risquent de ne pas passer l’hiver », explique M. Giguère.

Il rajoute que « les statistiques démontrent que les pneus pour les camionnettes, tout ce qui est plus gros (les light trucks), ça va être un peu plus difficile. On risque de passer à travers [l’inventaire] plus rapidement. »

Ne tardez pas trop

S’il est peut-être trop tôt pour évoquer une pénurie, il est important de mentionner que nous ne traversons pas non plus une période d’abondance dans l’industrie du pneu d’hiver. À cet effet, le responsable du marketing chez Groupe Touchette rappelle que « plus vous allez y aller tôt [pour acheter et faire poser vos pneus d’hiver], plus vous allez obtenir le pneu que vous désirez. »

« Nous on risque d’avoir pas mal tout ce que le client va vouloir, sauf que ça ne peut que ce ne soit pas la marque qu’il voulait », renchérit-il. Il a également souligné que l’industrie du pneu fait, elle aussi, face à un problème de pénurie de main-d’œuvre. Ce faisant, le consommateur pourrait devoir composer avec d’importants délais.

Hausse des prix?

En raison de divers problèmes liés notamment à la matière première, à la logistique et à la pénurie de conteneurs maritimes, une hausse du prix des pneus d’hiver est à prévoir pour le consommateur.

M. Giguère raconte que « les manufacturiers ont dû augmenter leurs prix. Ça varie, mais en général, la hausse est plus de 10%. Ça peut aller à 20% et même plus dans le domaine de la distribution. »

