GABOURY, Jacques



Originaire de Sillery, il est décédé à Québec, le 29 septembre 2021, à l'âge de 82 ans. Il demeurait dans le quartier Lebourgneuf (antérieurement de L'Ancienne-Lorette) et il était le fils de feu Rodolphe Gaboury et de feu Lorengea Petitclerc. Mari attentionné et bienveillant, père aimant et protecteur, ami serviable et généreux, un homme respecté et aimé de tous, Jacques nous a quittés beaucoup trop rapidement entouré par l'amour des siens.Il laisse dans le deuil, l'amour de sa vie et épouse des 58 dernières années, Claudelle Levasseur, ses enfants qu'ils aimaient plus que tout : Manon (Marc Bellemare), Erick (Natalie Viens) et Pascal (Manon Donalson); ses petits-enfants adorés : Stéphanie, David, Florence, Emy, Isaac, Tomy et Jessy; son frère René (Émilienne Labonté) et sa sœur Ginette (Léo Babin); ses belles-sœurs et beaux-frères ainsi que ses nièces, neveux et de nombreux amis. Il était un passionné de golf, de quilles et de politique. Homme au grand cœur avec des valeurs familiales très fortes, il donnait tout son amour et son temps pour aider ses proches. Il aimait jouer avec ses petits-enfants et s'en occuper, raconter des blagues et faire rire. On pouvait compter sur lui en tout temps, il était notre pilier et nous rendait heureux. Nous conserverons précieusement au fond de nos cœurs, tous les souvenirs indéfectibles d'une personne qui a eu une vie extraordinaire." Mon Jacques, tu es parti si vite sur la pointe des pieds pour ne pas nous faire de peine. Tu resteras indéfiniment dans nos cœurs. Ne t'inquiète pas, je prendrai soin de nos petits comme tu le faisais si bien. Adieu mon amour "Des remerciements très sincères au docteur Yves Bolduc pour la qualité des soins, sa disponibilité et sa grande humanité. Un merci spécial au personnel soignant des soins palliatifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (hôpital Laval). Tout don peut se traduire par des fleurs au défunt ou un don en argent au profit de la recherche sur le cancer.