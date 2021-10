POULIN, Rose-Alma Guimond



À la résidence Jardins des Aînés de St-Édouard, le 9 octobre 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée paisiblement dans son sommeil madame Rose-Alma Guimond, épouse de feu monsieur Gérard Poulin. Elle demeurait à St-Édouard-de-Lotbinière. Elle laisse dans le deuil ses enfants: André (Danielle Clermont) (ex-conjointe Doris Blanchet), Richard (France Laliberté), Hélène (Denis Bergeron); ses petits-enfants: feu Andrée-Anne, Éric (Sabrina Marion), Dany (Julie Nicol) et Éliane (Marc-André Fiset), Jean-Yves (Jennifer Théberge), Pierre-Luc, Camille (Justine Daignault), Maxime Bergeron (Myriam Beaudoin), Mélanie Bergeron (Philippe Kelly); ses arrière-petits-enfants : Léonie, Justine et Florence; Zoé et Mégan; Ophélie et Ludovic; Véronique, Victoria et Arnaud; Zack, Malik et Liam et 4 futur arrière-petits-enfants à venir; sa belle-sœur Carmelle Hébert (feu Benoit Guimond). Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs tous décédé(e)s: Adrienne (Jean-Marc Lemay), Louisa (Albert Lemay), Thérèse (Paul-Émile Lemay), Édith (Jean-Berchmans Lemay), Frère André Guimond; de la famille Poulin: Louis (Irène Hébert), Marie-Fleur (Maurice Auger), Lionel, Rosaire (Aline Laliberté). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial aux propriétaires et à tout le personnel de la résidence Jardins des Aînés pour tous les bons soins prodigués depuis 9 ans. La famille vous accueillera à la maison funérairele vendredi 15 octobre 2021 de 19h à 21h et samedi à compter de 9h.L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Cercle des fermières de St-Édouard-de-Lotbinière. Des formulaires seront disponibles au salon.