GAGNÉ, André



Au Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 6 octobre 2021, à l'âge de 96 ans et 9 mois, est décédé monsieur André Gagné, époux de feu dame Rachel Roy. Originaire de Cap-Saint-Ignace et issue d'une famille nombreuse, il était le dernier enfant vivant de feu dame Emma Proulx et de feu monsieur Eugène Gagné. Il était le père de: Pierre (Danielle Morin), Michel, feu Jean-François, Marie et Carole; le grand-père de: Éric et feu Catherine Langevin. Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis(es). Sa famille tient à remercier chaleureusement les membres du personnel du Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour les soins personnalisés prodigués avec humanité et respect. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0. Des formulaires seront disponibles au salon.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 10h.Il sera par la suite incinéré; ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.