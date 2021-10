BISSONNETTE, Yvon (dit Shunn)



À son domicile, le 7 octobre 2021, est décédé, entouré des siens à l'âge de 75 ans et 9 mois, M Yvon Bissonnette (dit Shunn); conjoint de Mme Martine Gagné; fils de feu Mme Cécile Deschênes et de feu M. Robert Bissonnette. Il demeurait à Rivière-Bleue, Témiscouata autrefois de Lévis.Il laisse dans le deuil sa conjointe, Martine Gagné; ses filles: Nancy (Alain Laflamme), Mélanie et leur mère, Claire Ouellet. Il était le grand-père de: Sébastien, feu Nathan, Megan, Cédric, Jade, Laurie, Nathan, Meggy, Bastien, Zoé, Jennifer, Laurie. Il laisse également dans le deuil, les enfants de sa conjointe: Stéphane, Annie (Tony Breton), Geneviève (Nicolas Robert). Il était le frère de: feu Claude (feu Diane Turcotte), feu Robert (Aldéa Paquin). Sont aussi attristés par son départ son beau-frère et sa belle-sœur: Dorice (Charles Stewart), Martin ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de la santé du Témiscouata, 58, rue de l'Église, Témiscouata-sur-le-Lac (Québec) G0L 1X0. La direction des funérailles a été confiée à la