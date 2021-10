LAFERRIÈRE, Aurèle



À La Tuque, au CIUSSS MCQ, le 10 octobre 2021, après 64 ans de vie commune, est décédé à l'âge de 85 ans, M. Aurèle Laferrière, époux de dame Marina Roy, fils de feu Hélène Boutin et de feu Amédée Laferrière, autrefois d'Armagh.Heure d'accueil : samedi, jour de la liturgie, à partir de 9 h.M. Laferrière laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Carole, Sylvain, Luc et Germain (Francine Stockli) ; ses petits-enfants : Samie (A. Caïtens) et Hendjie Laferrière (J.K. Larsen), Virginie et Vincent Laferrière (Laetitia) ; ses sœurs et ses frères : Solange (feu Raymond Kiekeman), Paul-André, Ghislaine (Raymond Tremblay) et Yvon ; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Roy ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. L'ont précédé ses frères et ses sœurs : Dominic, Jean-Claude, Amédée-Robert, Marie-Paule et Denise (Marcel Pelchat). La famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel du 2e étage du CIUSSS MCQ de La Tuque pour les bons soins. Des dons à la Fondation de l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec seraient appréciés.